أسقف ملوي يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أدلى الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين وتوابعها، اليوم السبت، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل لجنته الانتخابية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

وأكد الأنبا ديمتريوس أن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن قبل أن تكون واجبًا وطنيًا، مشددًا على ضرورة ممارسة هذا الحق بروح واعية ومسؤولة، بما يسهم في تحقيق الصالح العام وتعزيز استقرار الوطن ومسيرته الديمقراطية.

ورافق أسقف ملوي خلال مشاركته عدد من أعضاء العلاقات العامة بمطرانية ملوي، في مشهد يجسد روح المشاركة الإيجابية والالتزام بالمسؤولية الوطنية، ويؤكد على أهمية دور المواطنين في دعم المسار الديمقراطي.

ويُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتُدار العملية الانتخابية تحت إشراف السادة القضاة، وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.