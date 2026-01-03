إعلان

ضبط مالك مخزن بحوزته 7 ملايين قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

08:30 م 03/01/2026

ضبط مالك مخزن بحوزته 7 ملايين قطعة ألعاب نارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مالك مخزن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل المخزن الكائن بدائرة القسم، وبحوزته نحو 7 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تصنيعها.

وبمواجهته أقر المتهم بمزاولة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط ألعاب نارية أمن الاسكندرية مخزن ألعاب نارية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة