ضبط مالك مخزن بحوزته 7 ملايين قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مالك مخزن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل المخزن الكائن بدائرة القسم، وبحوزته نحو 7 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تصنيعها.

وبمواجهته أقر المتهم بمزاولة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.