ملخص مباراة السنغال ضد السودان في كأس أمم أفريقيا

تمكن منتخب السنغال من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب السودان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وبهذا الفوز ضمن منتخب السنغال التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وينتظر في دور ربع النهائي الفائز من مباراة تونس ومالي.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس، عبد الله سيك، موسى نياخاتي وكريبين دياتا

خط الوسط: حبيب ديارا، بابي جايي وإدريسا جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني ونيكولاس جاكسون

أبرز أحداث مباراة السنغال والسودان في أمم أفريقيا

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: عمار إبراهيم عبد الله يسجل الهدف الأول للسودان في مرمى السنغال

الدقيقة 12: تسديدة من لاعب السنغال ولكن تسديدته تصل سهلة في يد حارس مرمى السنغال

الدقيقة 16: تسديدة من ساديو ماني من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تخرج أعلى المرمى

الدقيقة 22: عرضية من لاعب منتخب السنغال يبعدها دفاع السودان

الدقيقة 26: تسديدة من لاعب منتخب السودان يتصدى لها حارس مرمى السنغال

الدقيقة 29: بابي جاي يحرز هدف التعادل لمنتخب الستغال في مرمى السودان

الدقيقة 35: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح السنغال، لكن تلغى بداعي التسلل

الدقيقة 45: رأسية من لاعب السنغال ولكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى السودان

الدقيقة 3+45: بابي جاي يحرز الهدف الثاني للسنغال في مرمى السودان

الدقيقة 6+45: تسديدة من لاعب منتخب السودان ولكنها تمر بعيده عن مرمى السودان

الدقيقة 9+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: فرصة التعادل تضيع من لاعب منتخب السودان، بعد تسديدة من لاعب منتخب السودان يتصدى لها حارس مرمى السنغال

الدقيقة 52: تسديدة من لاعب منتخب السودان تخرج أعلى مرمى منتخب السنغال

الدقيقة 62: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب السنغال ولكن دون خطورة على المرمى

الدقيقة 77: إبراهيم مباي يسجل الهدف الثالث لمنتخب السنغال في مرمى السودان

الدقيقة 80: رأسية من لاعب منتخب السنغال تخرج أعلى مرمى السودان

الدقيقة 87: فرصة الهدف الثاني للسودان تضيع، بعدما تصدى إدوارد ميندي حارس السنغال لكرة لاعب منتخب السودان.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقايق وقت بدل ضائع

الدقيق 1+90: تسديدة قوية تصطدم بدفاع منتخب السودان

الدقيقة 3+90: عرضية من لاعب منتخب السودان يبعدها دفاع السنغال

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة