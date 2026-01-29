إعلان

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟

كتب : عبدالله محمود

12:07 ص 29/01/2026
كشف نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، تفاصيل زيارته إلى مصر وإثيوبيا خلال الأيام الماضية، حيث التقى في القاهرة بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وفي أديس أبابا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من المسؤولين.

وقال لاندو، في منشور على منصة "إكس"، إنه أنهى اجتماعات استمرت لمدة يومين مع الوزراء الرئيسيين وغيرهم من القادة في مصر، موضحًا أن جميع المناقشات كانت مثمرة وصريحة وودية، وأن البلدين يدركان المنافع المتبادلة لشراكتهما الاستراتيجية العميقة.

وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي، أنه استفاد كثيرًا من الاستماع إلى وجهات النظر المصرية بشأن مجموعة متنوعة من الصراعات الإقليمية، موجها الشكر إلى مضيفيه المصريين على حسن الضيافة، ومعربا عن أمله في العودة قريبا.

وفي منشور أخر، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي إنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الحكومة الإثيوبية، من بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزير الخارجية جيديون تيموثيوس، ووزير المالية أحمد شايد.

وأضاف نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن الاجتماعات تناولت بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، إلى جانب مناقشة عدد من الصراعات الإقليمية المختلفة.

وأشار لاندو، إلى أن المناقشات كانت بناءة وصريحة، مؤكدًا أن إثيوبيا تتمتع بإمكانات مذهلة، وأن تعزيز التعاون معها من شأنه أن يحقق فوائد متبادلة للبلدين.

وأوضح لاندو عبر منشور آخر على "أكس"، أنه خلال زيارته إلى أديس أبابا التقى بقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال داجفين أندرسون، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف.

ولفت نائب وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن اللقاءات تناولت بحث تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية، في ظل وجود العديد من الفرص والتحديات في هذا الجزء من العالم.

نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو مصر إثيوبيا الدكتور بدر عبد العاطي

