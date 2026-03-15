إعلان

بداخله دبلوماسيون أمريكيون.. شظايا صاروخ إيراني تُصيب مبنى في إسرائيل

كتب : وكالات

02:58 م 15/03/2026

الحرب في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صاروخ باليستي إيراني ألحقت أضرارًا بمبنى يضم دبلوماسيين أمريكيين في إسرائيل.

وأفادت القناة الإسرائيلية القناة 12 العبرية، أن شظايا الصاروخ تسببت في أضرار بسقف ما يبدو أنه موقف سيارات داخل المبنى. وعرضت القناة صورة تظهر آثار التلفيات، لكنها لم تحدد موقع المبنى.

وتقع السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس، كما يوجد مكتب رئيسي كبير في تل أبيب كان يُستخدم سابقًا كسفارة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.

الحرب على إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج هجمات على إيران صاروخ باليستي

أحدث الموضوعات

وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
أخبار البنوك

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
حوادث وقضايا

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

دراما و تليفزيون

تراجع "إفراج" وتقدم "حكاية نرجس" في قوائم دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

