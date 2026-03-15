ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صاروخ باليستي إيراني ألحقت أضرارًا بمبنى يضم دبلوماسيين أمريكيين في إسرائيل.

وأفادت القناة الإسرائيلية القناة 12 العبرية، أن شظايا الصاروخ تسببت في أضرار بسقف ما يبدو أنه موقف سيارات داخل المبنى. وعرضت القناة صورة تظهر آثار التلفيات، لكنها لم تحدد موقع المبنى.

وتقع السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس، كما يوجد مكتب رئيسي كبير في تل أبيب كان يُستخدم سابقًا كسفارة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.