كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:00 م 15/03/2026 تعديل في 02:08 م
    دماء الطفل داخل المحل_3
    أخر صورة للطفل نائمًا داخل محل والده_1
    الأهالي لحظة الامساك بالمتهم_2
    موقع الحادث_4

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل الطفل "عمار" داخل محل والده بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بالإعدام شنقًا.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى يوم 27 أغسطس 2025، عندما اتهمت النيابة العامة المدعو "م.م.ا.ع"، المقيم بمحافظة المنيا، ويعمل عاملًا في مزرعة دواجن، بقتل الطفل: عمار أحمد عادل عابد محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

طعنات أودت بحياته

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد سلاحًا أبيض "سكين"، وتوجه إلى المحل الذي استأجره والد الطفل بعدما تأكد من تواجده بمفرده، حيث انهال عليه طعنًا وضربًا بالسلاح الأبيض.

وأوضحت أوراق القضية أن الطعنات استقرت في رقبة وظهر الطفل، ما تسبب في الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.

القبض على المتهم

وعقب ارتكاب الجريمة حاول المتهم الفرار، إلا أن عددًا من الأهالي تمكنوا من تتبعه وضبطه وتسليمه للجهات الأمنية.

الاتهامات الموجهة للمتهم

ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات شملت: قتل الطفل المجني عليه عمدًا، والشروع في سرقة أموال ومنقولات مملوكة لوالد المجني عليه، وإتلاف كاميرات المراقبة وجهاز تسجيل DVR الخاص بالمحل، وإحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم شنقًا.

