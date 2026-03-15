اليوم.. بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر مارس

كتب : دينا خالد

12:50 م 15/03/2026

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر مارس لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأحد الموافق 15 مارس، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

