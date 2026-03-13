إعلان

حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور

كتب : محمود الطوخي

09:59 م 13/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حرائق في عدة مواقع إسرائيلية بفعل صواريخ إيرانية (2)
  • عرض 6 صورة
    حرائق في عدة مواقع إسرائيلية بفعل صواريخ إيرانية (4)
  • عرض 6 صورة
    حرائق في عدة مواقع إسرائيلية بفعل صواريخ إيرانية (5)
  • عرض 6 صورة
    حرائق في عدة مواقع إسرائيلية بفعل صواريخ إيرانية (6)
  • عرض 6 صورة
    حرائق في عدة مواقع إسرائيلية بفعل صواريخ إيرانية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت القناة 12 العبرية، الجمعة، بتفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، وفي منطقة شفيلا وشارون والقدس، عقب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

أضرار إطلاق صواريخ من إيران في وسط إسرائيل

وأفاد السكان بسماع أصوات انفجارات مدوية، حيث تبين أن أحد المقذوفات التي تم رصدها ضمن عملية إطلاق صواريخ من إيران كان صاروخا متشظيا، مما تسبب في أضرار جسيمة في عدة مواقع.

ورغم قوة الانفجارات، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جسدية في الحادث حتى اللحظة.


وبحسب التقارير، تم العثور على شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض في 3 مواقع مختلفة في المركز، شملت الطريق السريع 431 حيث انفتحت حفرة كبيرة، بالإضافة إلى تضرر منازل احترقت في ريشون لتسيون وشوهام.

انفجارات سابقة بعد إطلاق صواريخ من إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة العبرية بسماع دوي انفجارات في مجتمعات محلية في وسط المدينة وشارون عقب سقوط مقذوف ناتج عن إطلاق صواريخ من إيران في منطقة مفتوحة.


وبالتزامن مع ذلك، تم تفعيل أجهزة الإنذار في المجتمعات المحلية على الحدود مع لبنان بعد رصد عمليات إطلاق منفصلة، حيث تم اعتراض بعضها في الشمال.
وبعد تجدد عمليات إطلاق صواريخ من إيران، دوت صفارات الإنذار في وسط شارون.
وذكرت القناة العبرية، أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، لكن شظايا الاعتراض أصابت عدة مبان في وسط المدينة. وخرجت فرق نجمة داود الحمراء لمسح عدة مواقع تلقت منها مكالمات استغاثة.

الحرس الثوري وعملية الوعد الصادق 4

وأفادت وكالة "فارس"، بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ اليوم الجمعة الموجة الـ46 من عملية الوعد الصادق 4، والتي تضمنت إطلاق صواريخ من إيران على أكثر من 10 أماكن اختباء لقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الحرس الثوري، أنه استخدم في هذه الموجة صواريخ متطورة من طراز خرمشهر وخيبرشكن وعماد وقدر.
وأضاف البيان، أن عملية الإطلاق استهدفت مراكز حيوية في حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي، بالإضافة إلى ضرب المجمع العسكري الصناعي في منطقة حولون، مما يعكس تصعيداً نوعياً في بنك الأهداف الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران الخسائر في إسرائيل إيران وإسرائيل الوعد الصادق 4 أمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
أخبار مصر

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
شئون عربية و دولية

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور
شئون عربية و دولية

حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور
الأمم المتحدة: تضرر 22 ألف مبنى مدني في إيران
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: تضرر 22 ألف مبنى مدني في إيران
ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
سفرة رمضان

ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي