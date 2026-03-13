أفادت القناة 12 العبرية، الجمعة، بتفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، وفي منطقة شفيلا وشارون والقدس، عقب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

أضرار إطلاق صواريخ من إيران في وسط إسرائيل

وأفاد السكان بسماع أصوات انفجارات مدوية، حيث تبين أن أحد المقذوفات التي تم رصدها ضمن عملية إطلاق صواريخ من إيران كان صاروخا متشظيا، مما تسبب في أضرار جسيمة في عدة مواقع.

Shoham now, east of Tel Aviv, central Israel. pic.twitter.com/m8m9KojvrX — مايسه الرومي יהודי תימן🎗🇮🇱 (@Misa__Roumi) March 13, 2026

ورغم قوة الانفجارات، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جسدية في الحادث حتى اللحظة.

תל אביב עכשיו

תחת אש הטילים האיראניים, המצב מבעית, ההרס עצום, והנפגעים גדולים אף יותר. pic.twitter.com/2pHk9KuYmD — إسحاق حمومي | יצחק אל-חמומי 🇮🇱 (@A_Ham96) March 13, 2026



وبحسب التقارير، تم العثور على شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض في 3 مواقع مختلفة في المركز، شملت الطريق السريع 431 حيث انفتحت حفرة كبيرة، بالإضافة إلى تضرر منازل احترقت في ريشون لتسيون وشوهام.

انفجارات سابقة بعد إطلاق صواريخ من إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة العبرية بسماع دوي انفجارات في مجتمعات محلية في وسط المدينة وشارون عقب سقوط مقذوف ناتج عن إطلاق صواريخ من إيران في منطقة مفتوحة.

בעקבות הירי מאיראן: שריפות בשוהם ובראשל"צ. גורמים בזירה אומרים שיש לפחות 50 הרוגים בגל התקיפה הזה. pic.twitter.com/jZOm7vDtpU — מרים קוזק (@miriamkozakk) March 13, 2026



وبالتزامن مع ذلك، تم تفعيل أجهزة الإنذار في المجتمعات المحلية على الحدود مع لبنان بعد رصد عمليات إطلاق منفصلة، حيث تم اعتراض بعضها في الشمال.

وبعد تجدد عمليات إطلاق صواريخ من إيران، دوت صفارات الإنذار في وسط شارون.

وذكرت القناة العبرية، أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، لكن شظايا الاعتراض أصابت عدة مبان في وسط المدينة. وخرجت فرق نجمة داود الحمراء لمسح عدة مواقع تلقت منها مكالمات استغاثة.

الحرس الثوري وعملية الوعد الصادق 4

وأفادت وكالة "فارس"، بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ اليوم الجمعة الموجة الـ46 من عملية الوعد الصادق 4، والتي تضمنت إطلاق صواريخ من إيران على أكثر من 10 أماكن اختباء لقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحرس الثوري، أنه استخدم في هذه الموجة صواريخ متطورة من طراز خرمشهر وخيبرشكن وعماد وقدر.

وأضاف البيان، أن عملية الإطلاق استهدفت مراكز حيوية في حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي، بالإضافة إلى ضرب المجمع العسكري الصناعي في منطقة حولون، مما يعكس تصعيداً نوعياً في بنك الأهداف الإيراني.