أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تعتزم مواصلة حملتها ضد إيران لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع أخرى.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لمواصلة حملته ضد إيران لمدة ثلاثة أسابيع إضافية على الأقل، مع بقاء "آلاف الأهداف" التي لم تُستهدف بعد.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين: "لدينا آلاف الأهداف أمامنا. نحن مستعدون، بالتنسيق مع حلفائنا في الولايات المتحدة، بخطط تمتد حتى عيد الفصح اليهودي على الأقل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن. ولدينا خطط أعمق تمتد حتى ثلاثة أسابيع أخرى بعد ذلك".

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية منذ بدء الحملة على إيران في 28 فبراير نحو 400 موجة من الضربات الجوية في غرب ووسط إيران، ركزت على تفكيك البنية التحتية واستهداف عناصر وحدات الإطلاق والدفاع والإنتاج.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا بالفعل آلاف الأهداف منذ بداية الحرب.

وقال دفرين لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لا يعمل وفق ساعة توقيت أو جدول زمني، بل وفق تحقيق الأهداف". وأضاف أن هدف إسرائيل هو "إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير".