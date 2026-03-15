محافظ الشرقية يصدر قرارات تأديبية بحق 35 موظفاً:



أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ محافظة الشرقية، عدد 18 قراراً تأديبياً بحق 35 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وفق نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة.



التحقيقات كشفت مخالفات إدارية متعددة



جاءت القرارات التأديبية استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، ومنها هيئة النيابة الإدارية، إضافة إلى قرارات المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك لما نُسب إلى الموظفين من مخالفات إدارية تستوجب المساءلة القانونية.



مراكز ومدن شملتها القرارات



شملت القرارات مجازاة 35 موظفاً بعدد من رئاسات المراكز والمدن والأحياء داخل المحافظة، من بينها حي أول الزقازيق، ومراكز الزقازيق، وأبو حماد، ومنيا القمح، وكفر صقر، وفاقوس، وأبو كبير، وبلبيس، والإبراهيمية.



عقوبات متنوعة وفق اللوائح والقانون



تنوعت العقوبات الموقعة على الموظفين ما بين الغرامة والإنذار والخصم من الأجر، بالإضافة إلى إحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية، مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء، وذلك في إطار ما يقرره القانون واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.



تأكيد على الانضباط داخل الجهاز الإداري



وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والحفاظ على الانضباط الإداري داخل الجهاز الحكومي، مشدداً على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يتهاون مع أي تقصير إداري.



المحاسبة وسيلة لضبط منظومة العمل



وأشار المحافظ إلى أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل محافظة الشرقية.