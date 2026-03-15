باسم يوسف لـ نجل نتنياهو: "اذهب إلى إسرائيل وابحث عن والدك"

كتب : محمد جعفر

02:47 م 15/03/2026

باسم يوسف

وجّه الإعلامي باسم يوسف رسالة إلى يائير نتنياهو، قال فيها إن نصيحته له هي مغادرة ميامي فوراً والتوجه إلى إسرائيل للبحث عن والده بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب يوسف في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نصيحتي ليائير نتنياهو هي أن يغادر ميامي فوراً ويتوجه إلى إسرائيل للبحث عن والده، وإذا وجده ميتاً، فعليه أن ينشر الخبر في وسائل الإعلام قبل أن يفعلها يهودي آخر".

رد رسمي من مكتب نتنياهو

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله جراء ضربة إيرانية على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال المكتب: "هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير".

