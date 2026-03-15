إعلان

مشغولات ذهبية ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة بطاقة الصراف بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:31 م 15/03/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء تضرر ناشر المنشور من قيام إحدى السيدات وكريمتها بمغافلة والده، واستبدال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به أثناء قيامه بسحب من إحدى ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء على رصيده في الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد المواطنين بتضرره من سيدتين قامتا بمغافلته واستبدال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به أثناء قيامه بعملية سحب من ماكينة الصراف الآلي، وعقب ذلك تلقى رسالة على هاتفه تفيد بإجراء عملية شرائية من حسابه في أحد محال الصاغة، بالإضافة إلى سحب مبلغ مالي من البطاقة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، وهما مسجلتان جنائيًا في سرقات متنوعة ومقيمتان بالجيزة، وبحوزتهما مشغولات ذهبية تم شراؤها باستخدام البطاقة والمبلغ المسحوب. وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشغولات ذهبية الداخلية سرقة بطاقة الصراف وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
شئون عربية و دولية

المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
أخبار المحافظات

كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
رمضان ستايل

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم