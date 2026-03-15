كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء تضرر ناشر المنشور من قيام إحدى السيدات وكريمتها بمغافلة والده، واستبدال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به أثناء قيامه بسحب من إحدى ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء على رصيده في الجيزة.

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة بطاقة الصراف بالجيزة

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد المواطنين بتضرره من سيدتين قامتا بمغافلته واستبدال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به أثناء قيامه بعملية سحب من ماكينة الصراف الآلي، وعقب ذلك تلقى رسالة على هاتفه تفيد بإجراء عملية شرائية من حسابه في أحد محال الصاغة، بالإضافة إلى سحب مبلغ مالي من البطاقة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، وهما مسجلتان جنائيًا في سرقات متنوعة ومقيمتان بالجيزة، وبحوزتهما مشغولات ذهبية تم شراؤها باستخدام البطاقة والمبلغ المسحوب. وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.