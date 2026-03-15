الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية

كتب : عبدالله محمود

03:01 م 15/03/2026

الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بنجاح مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية والبنية التحتية.

وأكد الحرس الثوري أن العملية جاءت ضمن الموجة 54 من عملية الوعد الصادق 4، مشيرًا إلى استخدام صاروخ سجيل الباليستي الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع أضرار في مبنى وسط إسرائيل جراء الهجوم الصاروخي الأخير.

إيران: زمام الحرب بات اليوم في أيدي قواتنا المسلحة

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إن "زمام الحرب بات اليوم في أيدي قواتنا المسلحة والعدو لن يكون لديه خيار غير الاستسلام".

تفعيل صفارات الإنذار في إسرائيل

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلنت الجبهة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار في منطقة المنارة بالجليل الأعلى، وكذلك في منطقة زرعيت بالجليل الغربي، عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

سقوط شظايا صاروخ إيراني

وأفادت صحيفة هآرتس عن إصابة شخص بجروح متوسطة في بني براك جراء سقوط شظايا صاروخ.

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

