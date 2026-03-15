إعلان

فيديو.. لحظة سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

03:34 م 15/03/2026

الوعد الصادق 4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل.

تضرر القنصلية الأمريكية في إسرائيل بصاروخ إيراني

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن شظايا الصاروخ أصابت مبنى يضم القنصلية الأمريكية، وتسببت في أضرار مادية في مبانٍ أخرى وسط إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، بوقوع أضرار في مبنى وسط إسرائيل جراء الهجوم الصاروخي الأخير.

ومن جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في هرتسليا، والسهل الساحلي، وتل أبيب الكبرى، ومستوطنات شمالي الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
تراجع "إفراج" وتقدم "حكاية نرجس" في قوائم دراما رمضان 2026
مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

