نشرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل.

הרס כבד במספר זירות במרכז לאחר השיגור האחרון@hadasgrinberg pic.twitter.com/QewrbgHG5p — כאן חדשות (@kann_news) March 15, 2026

تضرر القنصلية الأمريكية في إسرائيل بصاروخ إيراني

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن شظايا الصاروخ أصابت مبنى يضم القنصلية الأمريكية، وتسببت في أضرار مادية في مبانٍ أخرى وسط إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، بوقوع أضرار في مبنى وسط إسرائيل جراء الهجوم الصاروخي الأخير.

ومن جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في هرتسليا، والسهل الساحلي، وتل أبيب الكبرى، ومستوطنات شمالي الضفة الغربية.

