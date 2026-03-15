وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر

كتب : منال المصري

03:20 م 15/03/2026 تعديل في 03:37 م

أحمد كجوك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالى، غدًا الإثنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف في بيان اليوم، أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار "التسهيلات التي ننتهجها في كل الاتجاهات".

سرعة صرف مرتبات مارس


وأضاف أننا مستمرون فى مسار "التسهيل" على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.

وقال الوزير، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من غد الإثنين.

وأشار إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

