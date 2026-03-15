أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير القرى والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي الريف.

إنجاز طلبات الإعانة العاجلة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من المنافذ الخدمية داخل المجمع، والتي تشمل مكاتب التضامن الاجتماعي والتموين والبريد والشهر العقاري والسجل المدني، ووجه المحافظ مكتب التضامن الاجتماعى داخل مجمع الخدمات بسرعة فحص طلبات الإعانات العاجلة، مؤكدًا أن إنشاء هذه المجمعات يأتي لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف مشقة الانتقال بين الجهات المختلفة.

25 خدمة مميكنة

كما تابع كدواني العمل داخل المركز التكنولوجي بالمجمع، واستمع إلى شرح من سامية رحيم، مديرة المركز، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تبلغ نحو 25 خدمة مميكنة تشمل استخراج بيان الصلاحية، وتراخيص البناء وتجديدها، وطلبات الهدم، وتراخيص الإشغالات والإعلانات، إلى جانب سداد الرسوم والمديونيات ورسوم النظافة، فضلاً عن خدمات ملفات التصالح.

سرعة في تقديم الخدمات

وأكد المحافظ أهمية تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة، مع حسن استقبال المترددين على المجمع وتيسير إجراءاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري.