كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، عن تفاصيل عملياتية واسعة النطاق ضد النظام الإيراني، مؤكدا أن القوات تواصل توجيه ضربات "مدمّرة" أدت إلى تراجع القوة القتالية الإيرانية بشكل ملحوظ مقابل تزايد القوة الأمريكية.

وأوضح كوبر، أن المهمة الحالية تركز على إنهاء قدرة طهران على بسط نفوذها ضد الأمريكيين وجيرانها، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

تدمير 5500 هدف وإخراج الأسطول من المعركة

وأعلن القائد الأمريكي عن حصيلة ثقيلة للضربات، مشيرا إلى استهداف أكثر من 5500 هدف في إيران بأنظمة أسلحة دقيقة، شملت 60 سفينة.

وأكد الأدميرال كوبر رسميا تدمير آخر سفينة حربية من "فئة سليماني"، مما يعني خروج الأسطول الإيراني بالكامل من المعركة، بالتزامن مع توجيه ضربات يومية مكثفة لمنصات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

تنسيق مع إسرائيل وانخفاض الهجمات

وأشار قائد "سنتكوم" إلى أن هجمات الصواريخ والمسيّرات الإيرانية شهدت انخفاضا كبيرا منذ الساعات الـ24 الأولى للحملة، رغم استمرار القوات الإيرانية في استهداف المدنيين بدول الخليج بشكل متعمد.

واختتم الأدميرال براد كوبر، تصريحاته بالتأكيد على وجود "تنسيق وثيق وفعال" مع إسرائيل في هذه العملية العسكرية الضخمة للقضاء على النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.