قال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، الخميس، إن مقره شهد توافدا واسعا من السفراء والدبلوماسيين وأفراد الجالية الإيرانية لتقديم واجب العزاء في استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي، في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة إسرائيل.

مراسم العزاء في مكتب رعاية المصالح الإيرانية

شهد مكتب رعاية المصالح الإيرانية، حضورا لافتا لتسجيل كلمات التأبين في الدفتر المخصص لذلك، حيث عبر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع إيران في مصابها الأليم.

وتأتي هذه الفعالية الرسمية لتوثيق المواقف الدبلوماسية الداعمة لطهران في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

أدان مجتبي فردوسي بور رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، بشدة هذه الهجمات، واصفا إياها بالعمليات الإرهابية التي تمثل دليلا على عجز وفشل أعداء الشعب الإيراني.

وأكد في كلمته أثناء توقيع الدفتر، أن إيران لن تسمح لأي عدوان بالمساس بسيادتها الوطنية تحت أي ذريعة.

وشدد فردوسي بور، على أن طهران تمتلك كامل الحق في الدفاع المشروع عن أمنها واستقرارها، ولن تتوانى عن الرد على هذه الاعتداءات الآثمة، مؤكدا على أن دماء القادة تزيد الشعب قوة وتماسكا في وجه الطغيان، مما يعزز من صمود الدولة وثبات مواقفها السياسية.