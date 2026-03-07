

وكالات

أكدت تقارير نشرتها صفحات مقربة من حزب الله اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر السبت عملية إنزال في النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان بحثا عن رفات الطيار المفقود رون آراد.

ذكرت المصادر ذاتها، أن الرواية المتداولة تفيد بأن جنود الجيش الإسرائيلي حاولوا الوصول إلى "جبانة آل شكر" بحثا عن رفات الطيار المفقود.

ورجحت أن عملية البحث عن جثة الطيار يمكن أن تكون السبب الذي دفع الموساد قبل عدة أشهر لخطف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر من أجل الحصول على معلومات عن مصيره.

ورون آراد طيار إسرائيلي ولد عام 1958، خطف في لبنان عام 1986 حين خرج في مهمة لاستهداف مقاتلين هناك، ووقع أسيرا بيد حركة أمل ثم حزب الله، وبعدها اختفى أثره.

كُلف آراد بمهمة يوم 16 أكتوبر 1986 وهي استهداف عمارة في مدينة صيدا في لبنان.

وتضاربت الروايات كثيرا بشأنه، وأجرت إسرائيل عدة تحقيقات من أجل الوصول إليه، توصل معظمها إلى نتائج متشابهة تتعلق بوفاته، لكنها اختلفت في تاريخ الوفاة.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، أن قوات الحزب تصدت للإنزال الإسرائيلي وأن القوة الإسرائيلية وقعت في كمين للمقاومة.

وبينت مصادر، أن المروحيات الإسرائيلية قامت بتمشيط كثيف فور وقوع القوات في الكمين بالنبي شيت دون جدوى.

وأشارت تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الغارات المكثفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي اليوم على بلدة النبي شيت كانت تؤشر إلى عمل أمني.

وتحدثت مصادر من "حزب الله" عن أسر جندي إسرائيلي خلال عملية صد الإنزال في النبي شيت.

وفي سياق متصل بالموضوع، نشر حزب الله اللبناني تدوينة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بصورة كتبت عليها آية قرآنية من سورة الأحزاب: "وقذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً"، ما يلمح إلى أسر جندي إسرائيلي.

وفجر السبت، أفادت تقارير باندلاع اشتبكات ضارية بين قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد محاولة الأخير تنفيذ عملية إنزال في البقاع جنوبي لبنان.

وأشارت التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ووثقت كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء محاولة الجيش الإسرائيلي تنفيذ إنزال على جرود السلسة الشرقية في البقاع.

كما أظهرت لقطات نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله في منطقة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان، وفقا لروسيا اليوم.