تحولت سماء العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، إلى كتلة من الظلام الدامس في وضح النهار، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية لتخزين النفط، مما أدى إلى تصاعد سحب دخانية عملاقة غطت أجزاءً واسعة من المدينة التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة.

طهران في "ظلام غير طبيعي"

استيقظ السكان على سماء ملبدة بغيوم سوداء كثيفة ناتجة عن احتراق كميات ضخمة من الوقود، وتعليقًا على ذلك صرح صادق زيايان، رئيس مركز إدارة الأزمات بالأرصاد الجوية الإيرانية، بأن حالة الإظلام الحالية "ليست ظاهرة طبيعية"، مؤكداً أنها ناتجة عن اختلاط الأدخنة السامة بالغطاء السحابي المعتاد.

تحذيرات من "الأمطار السامة"

وفي سياق متصل، أطلقت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية تحذيراً عاجلاً من مخاطر صحية داهمة، مشيرة إلى انتشار أكاسيد الكبريت والنيتروجين في الغلاف الجوي، وحذرت الوكالة السكان من مغادرة منازلهم في حال هطول الأمطار، خشية تحولها إلى أمطار حمضية خطيرة عند امتزاجها بالغازات المنبعثة من الحرائق.

إسرائيل: المستودعات وقود للبنية التحتية العسكرية

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم الذي نُفذ خلال ساعات الليل، موضحاً أنه استهدف عدة مستودعات للوقود في طهران، وأكدت تل أبيب في بيانها أن هذه الخزانات تُستخدم كجزء أساسي من البنية التحتية العسكرية الإيرانية، مما جعلها "هدفاً مشروعاً" في ظل التصعيد العسكري الجاري بين الطرفين، وفق ما ذكر.