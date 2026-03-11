البنك الأوروبي للإعمار يقرض مينا فارم للأدوية 13.25 مليون يورو

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يعتزم إقراض شركة مينا فارم للصناعات الدوائية والكيمائية قرضا بالجنيه المصري بقيمة تعادل 13.25 مليون يورو.

وبحسب بيان البنك المنشور على موقعه الإلكتروني، فإن التمويل سيساهم في في تعزيز الميزانية العمومية لشركة مينا فارم ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، لا سيما توسيع إنتاجها في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطوير أدوية حيوية بديلة جديدة.

كما سيدعم القرض مبادرات تهدف إلى تطوير مهارات فنية ومهنية متخصصة لتعزيز القدرات في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في مصر.