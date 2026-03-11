إعلان

البنك الأوروبي للإعمار يقرض مينا فارم للأدوية 13.25 مليون يورو

كتب : منال المصري

02:04 م 11/03/2026

شركة ''مينا فارم'' للأدوية والصناعات الكيماوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يعتزم إقراض شركة مينا فارم للصناعات الدوائية والكيمائية قرضا بالجنيه المصري بقيمة تعادل 13.25 مليون يورو.

وبحسب بيان البنك المنشور على موقعه الإلكتروني، فإن التمويل سيساهم في في تعزيز الميزانية العمومية لشركة مينا فارم ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، لا سيما توسيع إنتاجها في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطوير أدوية حيوية بديلة جديدة.

كما سيدعم القرض مبادرات تهدف إلى تطوير مهارات فنية ومهنية متخصصة لتعزيز القدرات في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في مصر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأوروبي مينا فارم للأدوية أسعار البنزين والسولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
تطور قضائي جديد في اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه
حوادث وقضايا

تطور قضائي جديد في اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه
أردوغان يحذّر: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
شئون عربية و دولية

أردوغان يحذّر: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها