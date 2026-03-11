إعلان

سويسرا تغلق سفارتها في طهران وتجلي دبلوماسييها "براً"

كتب : محمد جعفر

04:25 م 11/03/2026

سويسرا

أعلنت الحكومة السويسرية إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران "مؤقتاً"، مؤكدة أن سفيرها وخمسة من موظفيها غادروا الأراضي الإيرانية "براً".

وتأتي هذه الخطوة لتقطع خيط التواصل الميداني الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتولى السفارة السويسرية تمثيل المصالح الأمريكية منذ عام 1979، ورغم تأكيد سويسرا الحفاظ على "خط اتصال مفتوح" من الخارج، إلا أن الإجلاء الميداني يعكس مخاوف من انهيار أمني شامل في العاصمة الإيرانية.

إسبانيا تطيح بسفيرتها في تل أبيب

وعلى الجبهة الأخرى، قررت الحكومة الإسبانية عزل سفيرتها لدى إسرائيل، "آنا سالومون بيريز"، وسحبها نهائياً من تل أبيب وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية للدولة، وهذا القرار، الذي قاومته الخارجية الإسبانية طويلاً، يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي لمدريد إلى "قائم بالأعمال"، ويضع السفارة الإسبانية في نفس وضع السفارة الإسرائيلية في مدريد، والتي تدار هي الأخرى بقائمة أعمال منذ أزمة مايو 2024.

