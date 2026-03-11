أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتلقيها بلاغا عن وقوع حادث بحري في مياه الخليج العربي، وتحديدا على بُعد 31 ميلا بحريا غرب "ميناء خليفة" التابع لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

لا إصابات أو أضرار

طمأنت الهيئة البحرية البريطانية، في تحديث لاحق لبلاغها، بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية في السفينة المعنية بالحادث حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحذير للسفن

نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين، وإبلاغ السلطات عن أي نشاط مشبوه، تزامنا مع حالة التأهب التي تشهدها الممرات الملاحية في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن تعرّض محيط مطار دبي الدولي لهجوم بطائرتين مسيّرتين سقطتا منذ قليل، مما أسفر عن وقوع 4 إصابات شملت إصابات طفيفة لمواطنين من غانا وبنجلاديش، وإصابة متوسطة لمواطن هندي، بالتزامن مع تسجيل حادث بحري غرب الإمارة؛ فيما أكدت السلطات أن حركة الملاحة الجوية في المطار "تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالواقعة".

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.