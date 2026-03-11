تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورًا يزعم وفاة النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف عن حزب النور، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين الأهالي ومتابعيه.

النائب يرد بفيديو وينفي الخبر

وسرعان ما خرج النائب عبد الحكيم مسعود عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، لينفي ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة وأن ما تم نشره لا أساس له من الصحة.

وأوضح النائب خلال الفيديو أن خبر وفاته المتداول عارٍ تمامًا من الصحة، موجّهًا الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان عليه بعد انتشار الشائعة، مطالبًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة بين المواطنين.

رسالة ختامية ودعاء ببلوغ ليلة القدر

وأكد أنه متواجد في قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف لمتابعة إحدى المشكلات التي يتعرض لها أهالي القرية، مختتمًا حديثه بالدعاء بأن يبلغه الله ليلة القدر.