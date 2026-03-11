إعلان

مصر تستضيف ندوة دولية لتعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية

كتب : أحمد جمعة

04:28 م 11/03/2026

الدكتور محمد حساني

استضافت وزارة الصحة والسكان ندوة افتراضية دولية تحت عنوان "تعميم الابتكارات في مجال التغذية وممارسات الوقاية من الأمراض غير السارية: طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، بمشاركة خبراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA).

افتتحت الندوة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بكلمة أكدت فيها أن العالم يواجه أزمة تغذية شاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة معدلات الأمراض غير السارية، مستعرضة مبادرة "الألف يوم الذهبية" كنموذج مصري رائد للاستثمار في صحة الأم والطفل، ومشددة على التزام مصر بدعم الحوار الدولي وترجمة التوصيات إلى خطوات عملية تحقق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المبادرات، إلى أن التغذية أصبحت ركيزة أساسية للتنمية والإنتاجية الاقتصادية، مستعرضًا جهود مصر في تحول النظام الصحي من التركيز على العلاج إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر، فيما تضمنت الندوة عروضًا علمية حول تطوير أنظمة المعلومات التغذوية ودمجها بالرعاية الأولية، إلى جانب مشاركات من روسيا وتركيا استعرضت تجاربهما في مواجهة الأمراض غير السارية، مؤكدين أهمية منصة "سيكا" في دعم الحوار والأمن الصحي المشترك.

