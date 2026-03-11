أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض حزمة عقوبات "جديدة" استهدفت مسؤولين وكيانات إيرانية، ردا على ما وصفها بـ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إن التكتل الذي يضم 27 دولة أقر "عقوبات" بحق 19 فردا وكيانا إيرانيا تورطوا في هذه الانتهاكات.

رسالة إلى طهران وحماية المصالح

في تدوينة عبر حسابها الرسمي، أكدت كالاس، أنه "بينما تستمر الحرب الإيرانية، سيقوم الاتحاد الأوروبي بحماية مصالحه وملاحقة المسؤولين عن القمع الداخلي".

وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة إلى طهران مفادها أن "مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

تعتيم على التفاصيل

من جانبه، لم يقدّم متحدث باسم المفوضية الأوروبية تفاصيل إضافية فورية حول أسماء المسؤولين المستهدفين أو طبيعة الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الجديدة، بانتظار صدور القائمة الرسمية الكاملة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.