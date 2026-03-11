إعلان

بسبب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان.. عقوبات أوروبية جديدة تستهدف إيران

كتب : مصطفى الشاعر

04:09 م 11/03/2026

الاتحاد الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض حزمة عقوبات "جديدة" استهدفت مسؤولين وكيانات إيرانية، ردا على ما وصفها بـ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إن التكتل الذي يضم 27 دولة أقر "عقوبات" بحق 19 فردا وكيانا إيرانيا تورطوا في هذه الانتهاكات.

رسالة إلى طهران وحماية المصالح

في تدوينة عبر حسابها الرسمي، أكدت كالاس، أنه "بينما تستمر الحرب الإيرانية، سيقوم الاتحاد الأوروبي بحماية مصالحه وملاحقة المسؤولين عن القمع الداخلي".

وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة إلى طهران مفادها أن "مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

تعتيم على التفاصيل

من جانبه، لم يقدّم متحدث باسم المفوضية الأوروبية تفاصيل إضافية فورية حول أسماء المسؤولين المستهدفين أو طبيعة الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الجديدة، بانتظار صدور القائمة الرسمية الكاملة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي عقوبات أوروبية على إيران حقوق الإنسان الحرب في إيران أمريكا وإيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 أيام.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك (قرار رسمي)
أخبار وتقارير

5 أيام.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك (قرار رسمي)
بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
مصراوي ستوري

بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها