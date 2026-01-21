8 صور من موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة

بسبب الأمطار.. فيضانات عارمة في موزامبيق تُجبر الآلاف على النزوح- صور

أعلن محمد منصور المتحدث باسم "اللجنة المصرية الإغاثية" في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 3 صحفيين من طاقم اللجنة، إثر استهداف جوي إسرائيلي مباشر لمركبتهم أثناء تأديتهم مهامهم في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، ما رفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 260 منذ بدء الحرب.

أوضح منصور في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، أن الصحفيين الثلاثة كانوا في مهمة إعلامية رسمية لتوثيق أعمال تجهيز "أكبر مخيم إغاثي على مستوى قطاع غزة" في منطقة نتساريم.

وأكد المتحدث أن الفريق كان يمارس عمله المعتاد، وأن السيارة المستهدفة تابعة للجنة المصرية وتحمل شعارها بوضوح، مما يؤكد الطبيعة الإنسانية للمهمة. ورغم ذلك، قصفت الطائرات الإسرائيلية المركبة بشكل مباشر ومتعمد.

وكشفت المصادر الطبية ووسائل الإعلام عن أسماء الشهداء الثلاثة وهم: محمد صلاح قشطة، عبد الرؤوف سمير شعت، أنس عبد الله غنيم.

وأفادت مصادر طبية بأن جثمان أحد الشهداء وصل إلى المستشفى "دون ملامح"؛ نتيجة شدة الاستهداف المباشر للسيارة التي كان يستقلها صحفيون معتمدون داخل منطقة عمل معروفة.

بعد الهجوم.. الإعلام الحكومي بغزة: 260 شهيدا صحفيا

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 260 منذ بدء حرب الإبادة، مدينا بأشد العبارات الاستهداف الممنهج، محملا الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة.

ودعا المكتب المنظمات الدولية للتحرك لردع الاحتلال ووقف جريمة اغتيال الرواية الفلسطينية.

حماس: خرق لاتفاق وقف النار

بدورها، وصفت حركة حماس الاستهداف بأنه "جريمة حرب موصوفة"، وتصعيد خطير للانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت حماس، إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين في المنازل والخيام، ما أسفر عن استشهاد المئات منذ بدء سريان الاتفاق، بينهم 11 شهيدا اليوم الأربعاء فقط.

وجددت حماس دعوتها للوسطاء والدول الضامنة وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية للتحرك الفوري لوقف خروقات الاحتلال وإلزامه بتعهداته.