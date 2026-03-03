أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،عن تمكن القوات الأمنية من ضبط "منصة صواريخ" كانت معدة لاستهداف منشآت حيوية في العاصمة بغداد، وذلك في عملية استباقية بمنطقة "أبو غريب".

تفكيك 9 صواريخ معدة للإطلاق

بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكر بيان للخلية، اليوم الثلاثاء، أنه "تم ضبط منصة معدة لإطلاق 9 صواريخ في منطقة أبو غريب"، مؤكدا أن الصواريخ كانت موجهة لاستهداف "منشآت حيوية ببغداد" لزعزعة الاستقرار في العاصمة.

جهد استخباري وهندسي

أوضح البيان أن عملية الضبط تمت بناءً على "جهد استخباري دقيق"، مشيرا إلى أن الفرق التابعة لـ "الجهد الهندسي" تمكنت من الوصول إلى المنصة وتفكيك الصواريخ بنجاح قبل انطلاقها.

من جهة أخرى، شددت القوات المسلحة الأردنية، على لسان مدير الإعلام العسكري "العميد الركن مصطفى الحياري"، على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكدة جاهزية الجيش للرد على أي استهداف يطال المملكة.

نفي قاطع لمزاعم "انطلاق المسيّرات"

في تصريحات لقناة "المملكة"، نفى العميد الحياري، اليوم الثلاثاء، الادعاءات التي أُشيعت حول انطلاق طائرات ومسيّرات من الأراضي الأردنية لضرب مواقع داخل العراق، واصفا إياها بأنها "حديث غير صحيح".

وأوضح الحياري، أن هذه المزاعم لم تصدر عن جهات رسمية عراقية، بل روّج لها "فصيل" يهدف لتبرير أفعال قد يخطط لارتكابها، مشددا على أن هذه التهديدات لن تثني الجيش عن واجبه المقدس.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة "توترات غير مسبوقة"، وسط مخاوف من انزلاق الشرق الأوسط إلى مواجهة شاملة، خاصة مع تزايد وتيرة الهجمات الصاروخية والعمليات العسكرية المتبادلة في أكثر من جبهة.