إعلان

بريطانيا: الهجوم على قاعدتنا العسكرية في قبرص لم يكن من إيران

كتب : عبدالله محمود

08:15 م 04/03/2026

بريطانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم الذي استهدف قاعدتها العسكرية في قبرص لم يكن من إيران.

المقاتلات البريطانية تصل الشرق الأوسط

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيان نشرته على منصة "أكس" اليوم الأربعاء، أنه خلال الليل واصلت طائرات تايفون وإف-35 بي التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني عملياتها الجوية الدفاعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بدعم من شركة فوييجر للتزود بالوقود جواً، دفاعاً عن المصالح البريطانية وحلفائها.


وأكدت الوزارة البريطانية أنها تستطيع التأكيد بأن الطائرة بدون طيار الشبيهة بطائرة "شاهد"، التي استهدفت قاعدة القوات الجوية الملكية في أكروتيري في منتصف ليل الثاني من مارس، لم يتم إطلاقها من إيران.

بريطانيا تعزز قدراتها الدفاعية بالشرق الأوسط

وأشارت الوزارة البريطانية إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية، قامت المملكة المتحدة بإعادة إمداد القواعد البريطانية وقواعد حلفائها في مختلف أنحاء المنطقة بأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي المصنّعة في المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة البريطانية إنه من المقرر أن تصل مروحيات "وايلد كات" التابعة للبحرية الملكية، والمسلحة بصواريخ "مارتليت" القادرة على القضاء على التهديدات الجوية إلى قبرص خلال الأيام المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تبدأ بعد العيد.. جداول ومواعيد اختبارات "فبراير ومارس" بالمعاهد الأزهرية
الأزهر

تبدأ بعد العيد.. جداول ومواعيد اختبارات "فبراير ومارس" بالمعاهد الأزهرية
تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
أول تعليق من أحمد الجنايني زوج منة شلبي بعد الحلقة الأخيرة لـ "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من أحمد الجنايني زوج منة شلبي بعد الحلقة الأخيرة لـ "صحاب الأرض"

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة