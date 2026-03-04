قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم الذي استهدف قاعدتها العسكرية في قبرص لم يكن من إيران.

المقاتلات البريطانية تصل الشرق الأوسط

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيان نشرته على منصة "أكس" اليوم الأربعاء، أنه خلال الليل واصلت طائرات تايفون وإف-35 بي التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني عملياتها الجوية الدفاعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بدعم من شركة فوييجر للتزود بالوقود جواً، دفاعاً عن المصالح البريطانية وحلفائها.



وأكدت الوزارة البريطانية أنها تستطيع التأكيد بأن الطائرة بدون طيار الشبيهة بطائرة "شاهد"، التي استهدفت قاعدة القوات الجوية الملكية في أكروتيري في منتصف ليل الثاني من مارس، لم يتم إطلاقها من إيران.

بريطانيا تعزز قدراتها الدفاعية بالشرق الأوسط

وأشارت الوزارة البريطانية إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية، قامت المملكة المتحدة بإعادة إمداد القواعد البريطانية وقواعد حلفائها في مختلف أنحاء المنطقة بأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي المصنّعة في المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة البريطانية إنه من المقرر أن تصل مروحيات "وايلد كات" التابعة للبحرية الملكية، والمسلحة بصواريخ "مارتليت" القادرة على القضاء على التهديدات الجوية إلى قبرص خلال الأيام المقبلة.