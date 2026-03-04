

أطلق كاتب سابق في مسلسل "ساوث بارك" (South Park) موقعا إلكترونيا يدعو فيه إلى تجنيد بارون، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الجيش الأمريكي وخدمته خارج البلاد.

كتب توبي مورتون، 50 عاما، على الموقع الذي يعرض صورا عدة لوريث عائلة ترامب البالغ من العمر 19 عاما: "أمريكا قوية لأن قادتها أقوياء والرئيس ترامب يثبت ذلك كل يوم وبطبيعة الحال، فإن ابنه بارون مستعد تماما للدفاع عن الدولة التي يقودها والده بكل جرأة".

يأتي في رأس الصفحة "الهيدر" في الموقع: "الخدمة شرف القوة موروثة فليبارك الكلب بارون" (Dog bless Barron).

ومورتون، الذي يصف نفسه بأنه منشئ "مواقع إلكترونية مناهضة للفاشية"، أنشأ هذا الموقع في أعقاب "الحملة العسكرية" التي أطلقها الرئيس تحت اسم "عملية الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury) ضد إيران.

وجاء في قسم "من نحن" في الصفحة: "هذا الموقع مخصص لتكريم أقوى وأشجع الأصوات في الحرب فعندما تُفرض القوة في الخارج، فمن الحق أن توجد القوة في الداخل إذا كنت تبحث عن جينات مثبتة، وشجاعة موروثة، وعزيمة لا تقبل الشك، فلا تنظر إلى أبعد من عائلة ترامب. القيادة تبدأ من مكان ما".

يتضمن محتوى الموقع سلسلة من "الشهادات" المنسوبة إلى أبناء ترامب، إريك ودون جونيور، بالإضافة إلى الرئيس نفسه.

كما يضم الموقع روابط عدة لطلب التبرعات في أسفله، بما في ذلك حسابات مورتون على "بايبال" PayPal و"فينمو" Venmo.

كان مورتون قد أنشأ عشرات المواقع التي تسخر من شخصيات سياسية من كلا الحزبين، بما في ذلك إيلون ماسك، وحاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وكثير منها مكتوب بصيغة المتكلم.

يشار إلى أنه لم يتم تقديم أي مقترحات بشأن إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي لدعم الجهود العسكرية الأمريكية، حيث تحولت القوات المسلحة إلى نظام التطوع الكامل منذ عام 1973.

ومع ذلك، لا يزال يُطلب من جميع الرجال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما التسجيل في نظام الخدمة الانتقائية، الذي يحتفظ بقاعدة بيانات للرجال في سن الخدمة العسكرية في حال أصبحت الخدمة الإلزامية ضرورية.

حتى لو أُعيد العمل بنظام التجنيد، فمن المرجح أن يُعفى بارون -الذي يدرس حاليا في السنة الثانية في مدرسة ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك في واشنطن العاصمة- بسبب طول قامته الذي يبلغ 6 أقدام و9 بوصات (حوالي 206 سم).

يفرض الجيش الأمريكي حدا أقصى للطول يبلغ 6 أقدام و8 بوصات بسبب التحديات التي يواجهها الأفراد الأكثر طولاً في الملاءمة بشكل مريح داخل المركبات العسكرية مثل الطائرات أو الدبابات، وفقا لروسيا اليوم.