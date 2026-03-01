طيران "العال" الإسرائيلية تلغي رحلاتها حتى صباح الثلاثاء

أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء رحلاتها حتى الساعة الثانية من صباح بعد غد الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن قرار الشركة جاء في أعقاب استمرار إغلاق المجال الجوي.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا إيران في وقت مبكر من صباح أمس، فيما أعقبت ذلك هجمات شنتها القيادة في طهران على عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ما أثر على حركة الطيران في الشرق الأوسط.