إعلان

طالبان: قواتنا سيطرت على 4 قواعد عسكرية باكستانية

كتب : مصراوي

01:51 م 01/03/2026 تعديل في 01:51 م

حركة طالبان الافغانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان الأفغانية أن قواتها سيطرت على أربع قواعد عسكرية باكستانية، في أعقاب هجمات انتقامية استهدفت القوات الباكستانية، وصدر البيان اليوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحركة، عناية الله خوارزمي.

وأضافت الوزارة أن 32 جنديا باكستانيا قتلوا خلال العملية، ويعتقد أن سبب مقتلهم هو استخدام ألغام أرضية، وزعمت حركة طالبان أيضا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين باكستانيين خلال الاشتباكات، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ويزعم أن الهجمات التي تم الإبلاغ عنها وقعت في ولايات نانجارهار وخوست وقندهار وباكتيا، ولم يعلق المسؤولون الأمنيون الباكستانيون بعد على هذه الادعاءات.

وأكدت حركة طالبان أيضا أن طائرات باكستانية قامت بدوريات جوية فوق كابول الليلة الماضية، وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات وإطلاق نار في أجزاء من العاصمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفغانستان وطالبان القواعد العسكرية باكستانية مقتل 32 باكستانيًا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة: دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 أخرى إلى عامة
أخبار مصر

الحكومة: دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 أخرى إلى عامة
بيان عاجل من السفارات الأمريكية بالشرق الأوسط لموظفيها
شئون عربية و دولية

بيان عاجل من السفارات الأمريكية بالشرق الأوسط لموظفيها
في 16 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل
اقتصاد

في 16 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران