التلفزيون الإيراني مهددا ترامب: هذه المرة الرصاصة لن تخطئك

كتب : محمود الطوخي

10:18 م 14/01/2026

التلفزيون الإيراني مهددا ترامب

نشر التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء، تهديدا صريحا باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الفرنسية "فرانس برس".

وعرضت القناة الإيرانية الرسمية، صورة الرئيس الأمريكي بعد إصابته برصاصة في أذنه بعد محاولة اغتيال فاشلة خلال حملته الانتخابية الماضية، معلقة عليها "الرصاصة لن تخطئك هذه المرة".

وخلال مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني، هتف المتظاهرون "الموت لأمريكا"، ردا على تلويح ترامب المتكرر بشن ضربة عسكرية إذا استمر القمع الوحشي للمتظاهرين.

وتعيد هذه التهديدات إلى الأذهان من الوعيد الإيراني، بما في ذلك فيديو نشره النظام عام 2022 يحاكي اغتيال ترامب في ملعب الغولف بـ"مارالاجو"، وهو الفيديو الذي عاود الظهور بعد محاولة اغتيال نفذها ريان روث في الموقع نفسه).

وكشفت وزارة العدل سابقا عن إحباط مؤامرة إيرانية عام 2024 لاغتيال الرئيس عبر المدعو "فرهاد شاكري" بتكليف من الحرس الثوري.

وتهدف المسيرات المؤيدة للنظام لتقويض الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت منذ 28 ديسمبر بسبب الانهيار الاقتصادي.

ووفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أسفرت الحملة الأمنية عن مقتل أكثر من 2500 شخص واعتقال الآلاف.

وفي ظل هذا التصعيد، حذر ترامب من أن الخيار العسكري "مطروح على الطاولة"، بينما ردت طهران بأنها ستهاجم القوات الأمريكية في المنطقة وإسرائيل في حال تعرضت لأي ضربة.

