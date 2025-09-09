أمام مداخل المساجد.. تفاصيل العثور على رؤوس خنازير في فرنسا "صور"

القاهرة- مصراوي

تم العثور على رؤوس خنازير، صباح الثلاثا، أمام عدة مساجد في العاصمة باريس وضواحيها، وفق ما أعلنه محافظ شرطة باريس، لوران نونييز، على منصة "إكس"، مندداً بـ"أعمال شنيعة".

وقد وُجدت هذه الرؤوس – والخنزير يُعد حيوانًا نجسًا في الإسلام – في أماكن عامة بباريس، وفي منطقتي "سين سان دوني" و"أوت دو سين"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من التحقيق.

وفي مدينة مونتروي، عُثر على رأس خنزير "أمام مدخل مسجد الإصلاح"، بحسب ما أوضح محافظ "سين سان دوني" على منصة "إكس"، مؤكداً "دعمه للجالية المسلمة في مونتروي وسين سان دوني". كما ندد محافظ "أوت دو سين" على المنصة نفسها بـ"أعمال غير مقبولة".

Ce matin tôt, des têtes de cochon ont été découvertes sur la voie publique devant l'entrée de plusieurs mosquées de l'agglomération. Une enquête a immédiatement été ouverte. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects. pic.twitter.com/h08ufL97pj — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) September 9, 2025

وقال شيخ جامع باريس الكبير، شمس الدين حافظ، في بيان الثلاثاء: "إن جامع باريس الكبير يدين بأشد العبارات الأعمال الإسلاموفوبيا التي ارتُكبت الليلة الماضية"، والتي "تهدف إلى تقسيم مجتمعنا الوطني"، محذراً من "مرحلة جديدة وحزينة في تصاعد الكراهية ضد المسلمين". ودعا أيضاً إلى "وعي جماعي وتضامن وطني لمواجهة هذا المسار الخطير".

وكانت الشرطة ما تزال تقوم بالتحريات في وقت متأخر من صباح اليوم. وأضاف محافظ شرطة باريس أن "تحقيقًا قد فُتح على الفور"، مؤكداً أن "كل الجهود تُبذل للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة".

🚨🇫🇷🕌🐷 ALERTE INFO !



Des TÊTES DE COCHON ont été DÉCOUVERTES tôt ce matin devant plusieurs MOSQUÉES de l'agglomération parisienne et de la capitale.



(préfet de police) pic.twitter.com/vZDEKCXJqa — Impact (@ImpactMediaFR) September 9, 2025

ومن جانبه قال وزير الداخلية ورئيس حزب الجمهوريين (LR) برونو ريتايو عبر منصة "إكس": "كل دعمي للمسؤولين والمصلين في المساجد المستهدفة بهذه الاستفزازات غير المحتملة. الاعتداء على دور العبادة جبن لا يوصف".

وأضاف للصحافة عقب اجتماع لقيادات الحزب: "هذا أمر غير مقبول إطلاقاً وآمل أن يتم العثور على من ارتكبوا هذا النوع من التدنيس"، مشدداً: "الجمهورية هي العلمانية. ولكن العلمانية تعني بالتحديد تهيئة ظروف الحرية لكي يمارس كل شخص معتقده كما اختار. وأتوقع أن يتمكن مواطنونا المسلمون من ممارسة شعائرهم بإطمئنان".

🔴 ALERTE INFO | Des têtes de cochons ont été découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées à Paris et Montreuil avec inscrit "MACRON" sur la tête. 🐷🕌 pic.twitter.com/hkdiimusiu — SIRÈNES (@SirenesFR) September 9, 2025

من جانبها، قالت أوساط وزيرة الدولة المكلّفة بمكافحة التمييز، أوروغ بيرجيه، إنها "تحدثت مع شيخ جامع باريس الكبير للتعبير عن تضامن الحكومة مع مواطنينا المسلمين بعد أن تعرضت ستة مساجد في باريس وضواحيها القريبة لأعمال شنيعة".

وتضم فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، سواء كانوا ملتزمين بممارسة الشعائر الدينية أم لا، ما يجعل الإسلام الديانة الثانية في البلاد.