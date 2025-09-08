وكالات

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إن كل ما نقوم به بلاده غير كاف أمام هذه الوحشية الإسرائيلية ضد الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية في تصريحات له إلى أن كل ما يجري في غزة إبادة جماعية وإسبانيا لن تقف على الحياد حتى تنتهي الإبادة، مؤكدًا أن مدريد ستتخذ مزيدا من الإجراءات في الفترة المقبلة.

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، عقب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اتهم مدريد بمعاداة السامية بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تجاه السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن صباح اليوم، أن حكومته ستطرح مشروع قانون يفرض حظرًا فعليًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشددًا على ضرورة العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي اليوم إن الخطوات السابقة لم تسهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، معلنًا قرار حكومته إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن الإسرائيلية المحملة بأنظمة دفاعية، وكذلك إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام أي طائرات تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، وأضاف أن بلاده ستمنع أيضًا رسو ناقلات الوقود المخصصة للجيش الإسرائيلي في الموانئ الإسبانية.

كما أكد سانشيز أن إسبانيا ستزيد دعمها الإنساني لقطاع غزة، إلى جانب رفع مساهمتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقدار 10 ملايين يورو (11.7 مليون دولار).