إعلام إسرائيلي: إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين بإغلاق المجال الجوي في مطار بن جوريون قرب تل أبيب، بعد رصد طائرات مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مناطق البحر الميت والضفة الغربية وجنوب القدس عقب رصد تسلل طائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن مقاتلات سلاح الجو والمروحيات تعمل على اعتراضها، إذ أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إحدى المسيرات شوهدت في سماء القدس.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور أن الجماعة نفذت عملية جديدة ضد إسرائيل لليوم الثاني على التوالي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، وأوضح أن الهجمات استهدفت مطار اللد في يافا، مطار رامون في إيلات، إضافة إلى هدف حساس في منطقة ديمونة بالنقب.

وكانت الجماعة المدعومة من إيران قد تبنّت أمس الأحد هجمات بطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية في النقب وإيلات وعسقلان وأشدود وتل أبيب، من بينها مطار رامون.