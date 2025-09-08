إعلان

إسرائيل ترد على عقوبات مدريد بحظر دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية

05:32 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ردت إسرائيل على العقوبات التي فرضتها إسبانيا عليها اليوم الاثنين بفرض حظر على دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز يحاول تحويل الانتباه عن فضائح الفساد التي تؤثر على حزبه الاشتراكي، ووصف إجراءات حكومة مدريد بأنها "معادية للسامية".

وقال ساعر على موقع "اكس" إن إسرائيل منعت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو من السفر إلى إسرائيل، وتنتمي الوزيرتان إلى حزب "سومار"، الشريك في الحكومة الائتلافية اليسارية.

وقال ساعر إنه سيتم منع الوزيرتين من دخول إسرائيل لأنهما أدلتا بتصريحات وصفتا فيها إسرائيل بأنها "دولة إبادة جماعية" ودعمتا الجهود الرامية إلى فرض عقوبات على إسرائيل أو مقاطعتها.

وفي العام الماضي، انضمت إسبانيا إلى النرويج وأيرلندا للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، وكانت أول دولة أوروبية تطلب من محكمة العدل الدولية الإذن بالانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.

ويوم الاثنين، قلل ساعر من أهمية تأثير إجراءات الحكومة الإسبانية على إسرائيل. وقال للصحفيين "إذا كانوا يريدون تعليق أو وقف العلاقات الدفاعية مع إسرائيل، من تعتقدون أنه سيخسر من ذلك؟ نحن لا نحتاج إسبانيا لحماية أرض إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدعون ساعر إسرائيل إسبانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة