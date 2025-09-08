إسرائيل ترد على عقوبات مدريد بحظر دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية

وكالات

ردت إسرائيل على العقوبات التي فرضتها إسبانيا عليها اليوم الاثنين بفرض حظر على دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز يحاول تحويل الانتباه عن فضائح الفساد التي تؤثر على حزبه الاشتراكي، ووصف إجراءات حكومة مدريد بأنها "معادية للسامية".

وقال ساعر على موقع "اكس" إن إسرائيل منعت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو من السفر إلى إسرائيل، وتنتمي الوزيرتان إلى حزب "سومار"، الشريك في الحكومة الائتلافية اليسارية.

وقال ساعر إنه سيتم منع الوزيرتين من دخول إسرائيل لأنهما أدلتا بتصريحات وصفتا فيها إسرائيل بأنها "دولة إبادة جماعية" ودعمتا الجهود الرامية إلى فرض عقوبات على إسرائيل أو مقاطعتها.

وفي العام الماضي، انضمت إسبانيا إلى النرويج وأيرلندا للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، وكانت أول دولة أوروبية تطلب من محكمة العدل الدولية الإذن بالانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.

ويوم الاثنين، قلل ساعر من أهمية تأثير إجراءات الحكومة الإسبانية على إسرائيل. وقال للصحفيين "إذا كانوا يريدون تعليق أو وقف العلاقات الدفاعية مع إسرائيل، من تعتقدون أنه سيخسر من ذلك؟ نحن لا نحتاج إسبانيا لحماية أرض إسرائيل".