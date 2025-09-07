لابيد: نتنياهو يحبط الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء حرب غزة

(د ب أ)

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإحباط الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حرب غزة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لابيد، قوله خلال اجتماع لمجموعة برلمانية لحزب يش عتيد (هناك مستقبل) الذي يترأسه والذي ينتمي لتيار يمين الوسط في تل أبيب: "هناك اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى مطروح على الطاولة، ويمكن تنفيذه، ويجب تنفيذه."

وكان لابيد يشير إلى جهود الوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة عبر محادثات غير مباشرة بشأن إطلاق سراح الأسرى وإحلال وقف إطلاق نار دائم.

وفي خضم خطط إسرائيل للاستيلاء على مدينة غزة، كثف وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر مؤخرا جهودهم للتوصل إلى حل عبر المفاوضات.

واستطرد لابيد قائلا إن كبار المسؤولين من هذه الدول قد تواصلوا معه، موضحا أنهم أعربوا عن استغرابهم لعدم تلقيهم أي رد من إسرائيل على مقترحاتهم الأخيرة.

ونُقل عن لابيد قوله: "قالوا لي: 'لا نفهم لم نتلق أي رد حتى الآن، لا إيجابي ولا سلبي إسرائيل ببساطة لا ترد."

ووفقا لما ذكره لابيد، فقد أبلغت حركة حماس الوسطاء بأنها منفتحة على التوصل إلى اتفاق سواء كان شاملا أو جزئيا.