(د ب أ)

بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، تقدمها بالدبابات نحو مدينة غزة، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتحقيق نصر سريع على حركة حماس، في حين ألمح أحد كبار الجنرالات الإسرائيلية إلى أن الحرب قد تستمر عاما إضافيا على الأقل.

وتتصاعد المخاوف الدولية بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين، الذين يواجهون نزوحا جماعيا ونقصا حادا في الغذاء، تصفه الأمم المتحدة بالمجاعة في بعض المناطق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستعد بعض الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، متحدية بذلك الموقفين الإسرائيلي والأمريكي اللذين يعتبران مثل هذه الخطوة "مكافأة" لحماس على هجمات 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، التي أشعلت الحرب في غزة والمنطقة.

ووصف نتنياهو، الذي تنفي حكومته وجود مجاعة في غزة، مدينة غزة، العاصمة الفعلية للقطاع، بأنها "آخر معقل مهم" لحماس، مؤكّدًا أن سقوطها ضروري لهزيمة الحركة المدعومة من إيران واستعادة آخر 48 رهينة تحتجزهم.

وقال في تصريحات متلفزة أمام حكومته: "أنا مدرك للثمن الذي ندفعه على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي".