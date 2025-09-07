إعلان

إسرائيل تعلن محيط منزل رئيس الأركان منطقة عسكرية.. ما السبب؟

02:50 م الأحد 07 سبتمبر 2025

إيال زامير

وكالات

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) المنطقة المحيطة بمنزل رئيس الأركان إيال زامير، "منطقة عسكرية مغلقة"، وذلك عقب مظاهرات مناهضة للحرب اندلعت هناك، وبلغت الاحتجاجات ذروتها قبل نحو أسبوع عندما قام عشرات النشطاء من حركة "نقف معًا" بصب الطلاء الأحمر أمام منزل زامير، وهو عملٌ أدانته جميع الأطياف السياسية.

ومن جانبه صرح مكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن قرار تحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة اتُخذ وفقًا لاعتبارات مهنية وأمنية.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه هذا الإعلان يسري حاليًا حتى 10 سبتمبر، وسيُتخذ قرار تمديد الأمر الصادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي بعد تقييم الوضع، ويُزعم أن هذا القرار لا يضر ببقية المنطقة أو بالروتين اليومي للسكان حيث يسكن زامير.

