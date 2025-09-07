وكالات

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت صباح اليوم الأحد، بهدم منازل ومحال تجارية في بلدة الرام شمال القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر المحلية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ضاحية الأقباط برأس الحي في البلدة، ووزعت إخطارات بالهدم خلال ثلاثة أيام لثلاثة منازل، وأربعة إخطارات أخرى لمحال تجارية بحجة البناء دون ترخيص".

ووفق المصادر، "تقع المنطقة التي طالتها الإخطارات على الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا، وهو محور رئيسي في مخطط الاحتلال لتوسيع شارع استيطاني يخدم المستوطنات المحيطة بالقدس ويعزلها عن البلدات الفلسطينية".