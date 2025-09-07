إعلان

مصادر فلسطينية: إخطارات إسرائيلية بهدم منازل ومحال تجارية في شمال القدس

12:11 م الأحد 07 سبتمبر 2025

هدم منازل ومحال تجارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت صباح اليوم الأحد، بهدم منازل ومحال تجارية في بلدة الرام شمال القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر المحلية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ضاحية الأقباط برأس الحي في البلدة، ووزعت إخطارات بالهدم خلال ثلاثة أيام لثلاثة منازل، وأربعة إخطارات أخرى لمحال تجارية بحجة البناء دون ترخيص".

ووفق المصادر، "تقع المنطقة التي طالتها الإخطارات على الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا، وهو محور رئيسي في مخطط الاحتلال لتوسيع شارع استيطاني يخدم المستوطنات المحيطة بالقدس ويعزلها عن البلدات الفلسطينية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصادر فلسطينية إخطارات إسرائيلية شمال القدس الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل ومحال تجارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إعمار تكشف تفاصيل مشروع البحر الأحمر: 900 مليار جنيه اسثمارات متوقعة
15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم