

وكالات

تحطمت مروحية من طراز "Robinson R66" بالقرب من مطار "Air Lake" في مدينة ليكفيل بولاية مينيسوتا الأمريكية، مما أسفر عن وقوع ضحايا بشرية.

وقالت قناة "Fox News"، إن النيران اشتعلت في الطائرة بعد سقوطها، وقد عثرت فرق الطوارئ أمس السبت على الحطام.

وأكدت المصادر مقتل جميع من كانوا على متن المروحية ذات الخمسة مقاعد، دون الإفادة بعدد الركاب الدقيق حتى الآن.

ولم تكشف بعد أسباب الحادث، حيث ينتظر أن تفتح الجهات المختصة بما في ذلك المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تحقيقاتها في الواقعة، وفقا لروسيا اليوم.