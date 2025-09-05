إيران تنتقد صمت الغرب على مفاعل ديمونا الإسرائيلي

وكالات

انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، ما وصفه بـ"الهوس الغربي" تجاه مسألة الانتشار النووي في المنطقة، مقابل التغاضي عن ترسانة إسرائيل النووية، معتبراً ذلك "محض هراء".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "هناك حالة من الصمت الغربي المطبق على توسع ترسانة الأسلحة النووية الوحيدة في المنطقة (إسرائيل) وتحديدا مفاعل ديمونا".

وأضاف أن "صمت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة حيال الأسلحة النووية الإسرائيلية يفقد هذه الدول أي مصداقية في حرصها المزعوم على عدم الانتشار النووي". وتابع الوزير الإيراني أن القضية بالنسبة للغرب "ليست وجود أو انتشار الترسانات النووية، بل تحديد مَن يُسمح له بالتقدم العلمي، حتى لو كان ذلك في إطار برامج نووية سلمية".

وتزامنت تصريحات عراقجي مع نشر صور التقطتها الأقمار الصناعية، أظهرت أعمال بناء متسارعة داخل منشأة نووية محاطة بالسرية في صحراء النقب، ما أعاد تسليط الضوء على البرنامج النووي الإسرائيلي، وسط تكهنات بأن المشروع الجديد قد يكون مفاعلاً حديثاً أو منشأة لتجميع رؤوس نووية.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، لطالما كانت المنشأة المعروفة باسم "مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية" قرب مدينة ديمونا محور الشكوك حول امتلاك إسرائيل ترسانة نووية. وتشير صور التقطتها شركة "بلانيت لابز" في 5 يوليو إلى تصاعد وتيرة البناء مقارنة بما رُصد أول مرة عام 2021، حيث تُظهر جدراناً خرسانية سميكة وبنية تحتية متعددة الطوابق، إضافة إلى رافعات ضخمة تعمل في الموقع، ما يشير إلى مشروع تحت الأرض واسع النطاق.