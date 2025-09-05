السعودية تدين تصريحات نتنياهو وتؤكد دعمها لموقف مصر

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتكررة الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء عبر التهديدات المباشرة أو من خلال استخدام الحصار والتجويع كوسيلة للضغط، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة: "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مبينة أن ذلك يتم عبر مخططٍ مُمنهج، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك واضح للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية". وأكدت الوزارة دعم المملكة الكامل لموقف الأشقاء في مصر في هذا الصدد.

وشددت المملكة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ومنع أي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مبرراته.

كما جددت مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، داعية إلى وضع حد فوري لما وصفته بـ"القمع" المستمر للشعب الفلسطيني، وضمان تلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أمس الخميس، أنه يستطيع فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورا من جانب مصر، ملمحا للرفض المصري لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.