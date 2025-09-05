وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي قوله إن التفاني تجاه إسرائيل والقناعة بأداء عمل إلهي في الأرض المقدسة "ليس مزحة".



وأضاف السفير الأمريكي، أن هناك "خطأ كبيرًا" في الحديث عن وجود مجاعة واسعة في قطاع غزة، معتبراً أن ما يحدث هو "من فعل إسرائيل".



وأكد المسؤول الأمريكي أنه "يجب الإفراج عن الأسرى"، مشددًا على أنه "لا يمكن لحركة حماس أن تبقى في غزة في المستقبل".



وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح السفير أن الولايات المتحدة "لم تطلب من إسرائيل عدم فرض السيادة هناك، ولن تملي عليها ما تفعل".