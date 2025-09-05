إعلان

سفير أمريكا في إسرائيل: التفاني تجاه تل أبيب والقناعة بأداء عمل إلهي ليس مزحة

04:01 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي قوله إن التفاني تجاه إسرائيل والقناعة بأداء عمل إلهي في الأرض المقدسة "ليس مزحة".


وأضاف السفير الأمريكي، أن هناك "خطأ كبيرًا" في الحديث عن وجود مجاعة واسعة في قطاع غزة، معتبراً أن ما يحدث هو "من فعل إسرائيل".


وأكد المسؤول الأمريكي أنه "يجب الإفراج عن الأسرى"، مشددًا على أنه "لا يمكن لحركة حماس أن تبقى في غزة في المستقبل".


وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح السفير أن الولايات المتحدة "لم تطلب من إسرائيل عدم فرض السيادة هناك، ولن تملي عليها ما تفعل".

إسرائيل مايك هاكابي قطاع غزة تل أبيب
