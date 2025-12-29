إعلان

إيران تنجح في صد أكبر هجوم إلكتروني

كتب : مصراوي

01:51 م 29/12/2025

إيران تنجح في صد أكبر هجوم إلكتروني

وكالات

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، نجاحها في صد أكبر هجوم إلكتروني من نوع DDOS خلال السنوات الأخيرة، دون أن تتأثر شبكة الإنترنت بأي انقطاع.

وقال نائب وزير الاتصالات الإيراني إن منظومة البنية التحتية الرقمية في البلاد تمكنت ليلة الأحد من مواجهة أقوى هجوم DDOS منذ سنوات، من حيث كثافة الحزم المرسلة في الثانية، والذي استهدف أحد المشغلين الرئيسيين للاتصالات في إيران، وفقًا لما نقلته وكالة روسيا اليوم.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن أنظمة المراقبة والرصد اكتشفت الهجوم في مرحلة مبكرة، وتم التعامل معه بفعالية، مما منع حدوث أي تعطيل للخدمات أو انقطاع في الشبكة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية على إيران، حيث يُعتقد أن الجهات المنفذة لها تنتمي إلى أطراف خارجية معادية.

ويعرف هجوم DDOS (رفض الخدمة الموزع) بأنه أسلوب إلكتروني يهدف إلى تعطيل موقع أو خدمة أو خادم عن طريق إغراقه بكم هائل من الطلبات المزيفة أو حركة المرور غير الشرعية، ما يجعله غير متاح للمستخدمين الحقيقيين. ويُستخدم هذا النوع من الهجمات لأغراض مختلفة، منها الابتزاز، المنافسة التجارية، أو الضغط السياسي، كما حصل في الهجوم الأخير الذي تمكنت البنية التحتية الإيرانية من صدّه بنجاح.

إيران هجوم إلكتروني شبكة الإنترنت وزير الاتصالات الإيراني البنية التحتية الرقمية

