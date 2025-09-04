إعلان

خبراء أمميون يطالبون بتحقيق جنائي مستقل في قتل الصحفيين بغزة

12:55 م الخميس 04 سبتمبر 2025

قتل الصحفيين بغزة

وكالات

أكد خبراء الأمم المتحدة في بيان، الخميس، على ضرورة أن توقف الدول إسرائيل قبل أن تسكت جميع الصحفيين في غزة.

وأشار الخبراء الأمميون، إلى أن إسرائيل تمنع دخول وسائل إعلام دولية وتقتل بلا حساب الصحفيين المحليين ناقلي الإبادة والمجاعة بغزة، مطالبين بإجراء تحقيق جنائي مستقل في عمليات قتل الصحفيين في القطاع والهجمات ضدهم بالأراضي الفلسطينية.

ودعا الخبراء الأمميون، إسرائيل للسماح بالوصول الكامل والحر لوسائل الإعلام الدولية، داعين إلى إنهاء حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل

ووفقا للتقارير الفلسطينية، بلغ عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 247 شهيدا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

قتل الصحفيين بغزة تحقيق جنائي الأمم المتحدة
