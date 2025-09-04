روسيا: نرفض مناقشة أي تدخل أجنبي في أوكرانيا أيًا كان شكله



وكالات

أعلنت روسيا، الخميس، أنها ترفض مناقشة أي "تدخل أجنبي" في أوكرانيا أيا كان شكله، وذلك في وقت تبدي فيه دول أوروبية استعدادها لنشر قوات بإطار تسوية للنزاع.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ليست لديها أي نية لمناقشة تدخل أجنبي في أوكرانيا، محذرة من أن هكذا تدخل أيا كان شكله أو صيغته، سيكون غير مقبول بتاتا، وسيقوض أي شكل من أشكال الأمن، وفقا للعربية.

جاء هذا بعدما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، لدى استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس، أن أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا فور توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي عام 2022.

قال ماكرون عشية استضافة قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، الخميس: "نحن الأوروبيين مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا والأوكرانيين فور توقيع اتفاق سلام"، مضيفا أن تفاصيل الضمانات سرية جدا لكن التحضيرات استكملت في اجتماع لوزراء الدفاع عُقد في وقت سابق.

في المقابل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لا يرى مؤشرات على رغبة روسيا في وقف الحرب التي بدأتها ضد بلاده قبل أكثر من 3 أعوام، على هامش لقائه نظيره الفرنسي.

وأوضح زيلينسكي: "للأسف لم نرَ بعد مؤشرات من جانب روسيا تظهر أنها ترغب في وضع حد للحرب"، معربا عن ثقته أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستساند كييف في زيادة الضغط على روسيا للتقدم نحو حل دبلوماسي.

كانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت أن الأوروبيين سيؤكدون خلال اجتماعهم في الإليزيه وعبر الفيديو الخميس، أنهم جاهزون لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية وينتظرون دعما ملموسا من الأمريكيين.

وصرح مستشار للرئيس الفرنسي، على المستوى السياسي، فإن الرسالة الأساسية التي ستُنقل الخميس هي أنّنا لسنا راغبين وقادرين فقط، بل نحن جاهزون. هذه هي الرسالة الأساسية.