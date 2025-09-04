

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راض عن كيفية الإشارة إلى دور الولايات المتحدة في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الانتصار على النازية.

أضاف ترامب خلال لقاء مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي في البيت الأبيض ردا على سؤال ذي صلة: "لقد ساعدنا الصين كثيرًا عندما يتحدثون عن الحرية أعتقد، وآمل أن أكون مخطئا، لكن يبدو لي أنه لم يتم التعبير عن الامتنان الكافي للولايات المتحدة لمساعدتها الصين في تحقيق الحرية".

وتابع: "كنت مندهشا جدا من خطاب الرئيس شي جين بينج، إنه صديقي، لكني أعتقد أنه كان ينبغي ذكر الولايات المتحدة خلال هذا الخطاب"، مشيرا إلى أنه شاهد الحفل واعتبره جميلا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "أعتقد أن الحفل كان جميلا، أنا معجب به. أفهم أنهم فعلوا ذلك على أمل أن أشاهده. وقد شاهدته".

وشهدت العاصمة الصينية بكين الأربعاء، احتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد الغزاة اليابانيين وفي الحرب العالمية الثانية، تخللها عرض عسكري واسع النطاق في ميدان تيانانمن.