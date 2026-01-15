‌‏القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترامب أجريا اتصالا هاتفيا الليلة

وكالات

أفادت ‌‏القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول أمريكي، لصحيفة نيويورك تايمز، أن نتنياهو طلب من ترامب تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري على إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن 3 مصادر، الخميس، أنه تم تخفيض مستوى التأهب الأمني في قاعدة "العديد" القطرية التي تستضيف قوات أمريكية، بعد رفع مستوى التأهب أمس الأربعاء.

وقال مصدر، إن الطائرات الأمريكية التي غادرت القاعدة يوم الأربعاء تعود تدريجيا إلى القاعدة الجوية.

وذكر مصدران دبلوماسيان، أن بعض الأفراد الذين نُصحوا بمغادرة القاعدة أمس الأربعاء، سُمح لهم بالعودة. فيما لم تدل السفارة الأمريكية أو الحكومة القطرية بأي تعليق.

وبدأ الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة "العديد" الجوية في قطر كإجراء احترازي، في خطوة أكدت الحكومة القطرية أنها تأتي "استجابة للتوترات الإقليمية الراهنة".